رضا شحاتة: أشكر جماهير المحلة على مساندة الفريق



وجه رضا شحاتة المدير الفني الشكر لجماهير المحلة التي زحفت خلف الفريق ودعمت اللاعبين وساندتهم من الدقيقة الاولي وحتي الدقيقة الاخيرة في مباراة المصري، مما كان له اثرا ايجابيا علي رفع الروح المعنوية للاعبين وظهورهم بمستوى افضل من المباريات الماضية.

وتعادل فريق غزل المحلة أمام المصرى بهدف لكلا الفريقين فى المباراة التي اقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن مباريات الإسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأشاد رضا شحاتة بالأداء الرجولى الذى ظهر به اللاعبين خلال المباراة، موضحا أن الجهاز الفني سيعمل على اصلاح جميع الاخطاء التي ظهرت وسيعمل جاهدا على تداركها خلال فترة التوقف المقبلة .

وأضاف رضا شحاتة خلال تصريحات للموقع الرسمى للنادى ان لاعبى الفريق تعانى من بعض الضغوط خلال المباريات الماضية وسيعمل مع جهازه الفنى على ازالة هذه الضغوط خلال فترة توقف الدوري.

وطالب رضا شحاتة جماهير النادى بمواصلة دعم اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه يقدر جيدا موقف الجمهور ويعلم ان المحلة تستحق مكانة افضل كثيرا من وضع الفريق في جدول الترتيب، لكنه على يقين من ان الجماهير لن تبخل علي الفريق باي دعم ومساندة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر رضا شحاتة منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، بهدف تجنب الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين في الفترة الاخيرة، على آن يعود ان الفريق الى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءً على ستاد المحلة .