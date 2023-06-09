6 خزائن و80 طلقة.. ماذا وجد رجال الداخلية بجوار قاتل الشهيد مصطفى عبدالرازق؟

تقدم اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بصحبة اللواء أسعد الذكير، مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الصعيد واللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، بواجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق عبداللطيف، معاون أول مباحث مركز الفتح، أحد ابناء مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

والذي استشهد يوم أمس اثناء استهداف أحد العناصر الإجرامية المدعو (مختار. ن. ن- يُقيم دائرة مركز الفتح)، والمتهم في العديد من القضايا بينهم قضيتي سلاح واتجار بالمواد المُخدرة.

وكان قد ورد معلومات باتجار المتهم المذكور بالمخدرات داخب منزله بمحافظة أسيوط، وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المذكور بمنزله، وعقب وصول القوات شعر بتواجدهم وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الداخلية؛ ما أدى إلى إصابة الضابط الشهيد مصطفى عبدالرازق، بطلق ناري بالصدر؛ لفظ أنفاسه الأخيرة على إثره.

وعلى الفور أخذت القوات تُبادل المتهم إطلاق الأعيرة النارية؛ ما أدى لإصابة المتهم ووفاته، وعثر بجواره على بندقية آلية و٦ خزائن من ذات العيار، و٨٠ طلقة، و٩ طرب لمادة الحشيش المُخدرة، وكمية من مُخدري الشابو والأفيون.

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أمس.. شيع المئات جثمان الشهيد بمسقط رأسه

وكان قد شيع المئات من أهالي مركز طما شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، جثمان الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق عبداللطيف، عقب صلاة عصر يوم أمس، والذي انتهى عمره أثناء محاولته إلقاء القبض على أحد تجار المواد المُخدرة المُختلفة بمحافظة أسيوط، في مداهمة إحدى البؤر الإجرامية.

وأدى المئات من ابناء وأهالي مركز طما شمالي محافظة سوهاج، صلاة الجنازة على روح الشهيد بمسجد آل عبدالرحمن، مسجد العائلة، بمسقط رأسه، وتقدم الجنازة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ولفيف من قيادات المحافظة.

وكان قد نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسي الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، ابن مركز طما، والذي استشهد اليوم أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون.