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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائبة رشا كليب : قانون نقابة المعلمين من عام 1969 وهذا لا يليق

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

‏قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم لابد أن يكون أولوية وهو من التحديات المهمة جدا، مؤكدة أنهم كانوا الفترة الماضية يناقشوا الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم و الموازنة الجديدة قائلة: "وفي الحقيقة الموازنة زادت"، وعلى الرغم من ذلك لازال يوجد لدينا مشاكل كثيرة جدا ولم نصل حتى الآن إلى النسبة دستورية للإنفاق على التعليم.

 

وتابعت رشا كليب خلال لقائها ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بشأن تحدي التمويل قمنا كتنسيقية شباب الأحزاب بطرح إحدى الأطروحات، أن يكون هناك وسائل وبدائل مساعدة لموازنة الدولة المصرية وكانت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والامر الثاني اقترحنا اقتراحات كثيرة في مجلس النواب على وزارة التربية والتعليم من شأنها توفير موارد مالية للوزارة ومن شأنها أن تجعل الوزارة قادرة على إدارة واستثمار ما تمتلكه من موارد.

وأضافت أن بناء عليه كان لدينا توصية أن يتم استحداث وحدة في وزارة التربية والتعليم تكون معنيه بدراسة الوضع الاقتصادي للوزارة وإدارة موارد الوزارة و اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاصة بالوزارة وهذا لن يتعارض مع عمل الوزارة.

 

قانون نقابة المعلمين منذ عام 1969

ونوهت أن نقابة المعلمين من المفترض أنها معنية بالمعلم والدفاع عن المعلم وكل ما يخص قضية المعلم، وقانون نقابة المعلمين قانون منذ عام 1969 من أيام الاتحاد الاشتراكي وهذا أمر لا يليق  بجمهورية مصر العربية لأن هذا القانون أساس العملية التعليمية ‏وقدمنا مقترح وتوصيات أن يتم إعادة تعديل هذا القانون.

رشا كليب مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب رانيا هاشم نقابة المعلمين

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