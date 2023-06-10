رسالة مهمة من شوبير للاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة الأهلي القادمة في نهائي دوري ابطال افريقيا قد تسعد جماهير الكرة المصرية بالكامل.

وأضاف شوبير في مقدمة برنامجه ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورتس أن، الأهلي هو البسمة الوحيدة للكرة المصرية هذا العام.

وتابع: هذا العام لم يكن جيدا على الكرة المصرية وكاد أن يكون كذلك على الأهلي في الادوار الاولى من بطولة دوري ابطال افريقيا، ولكن صمم المارد الأحمر على الفوز.

وقال شوبير: نتمنى من لاعبي الأهلي الاستمرار في النجاح، والعودة بالكأس والتتويج بالبطولة الافريقية الحادية عشر.