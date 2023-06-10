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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على حالة المرور والتحويلات والطرق البديلة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تشهد محاور و ميادين القاهرة صباح اليوم السبت سيولة مرورية ومعدلات سير طبيعية بمعظم المحاور ، وسط تدعيم الطرق و ميادين بالخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة المرور على مدار اليوم لتسيير حركة السيارات .

“ التحويلات المرورية بمدينة نصر والمطقم ” 

فيما أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضة الوسطى) ، وكذا تنفيذ بعض الأعمال بتقاطعى شارعى "محمد مقلد- حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر على ثلاث مراحل.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم إجراء الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

▪ الإتجاه القادم من شارع محمد مقلد إتجاه محور مصطفى النحاس يسلك يساراً شارع هشام لبيب فيميناً شارع شريف الرساوى إتجاه محور مصطفى النحاس وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الماضي الموافق 5/6/2023 ولمدة 13 يوماً.

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضبة الوسطى) ، وكذا تنفيذ بعض أعمال غرفة دفع نفقى "إستقبال" بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز فى الوصلة من بدايته من محور أحمد الزمر داخل شارع عماد عبد العزيز إتجاه شارع زكريا عثمان.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم إجراء الغلق الكلى للوصلة المشار إليها وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

▪ القادم من محور أحمد الزمر إتجاه شارع عماد عبد العزيز الإستكمال فيميناً شارع نجاتى سراج فيميناً شارع زكريا عثمان والإستكمال إتجاه شارع حسن الشريف.. وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الماضي الموافق 5/6/2023 ولمدة 10 أيام.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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