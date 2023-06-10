الهند تحذر المواطنين من إعصار فوق بحر العرب

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، حالة الطوارئ والتأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب الهند وفي مناطق ساحلية أخرى.

وجاء ذلك بعد إعلان تحذير خبراء الأرصاد الجوية الهندية في بيان من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.



كما حثت السلطات مناطق الصيد وقف عملياتها الخمسة أيام القادمة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي.



وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي "عاصفة شديدة" جداً اليوم، إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومتراً إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي.



وأضافت الدائرة في البيان: "من المرجح جدا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة".