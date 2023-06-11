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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خامات رديئة.. حبس كهربائي يصنع أدوات كهربائية مجهولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس كهربائي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه  ورشة لتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمنشأة ناصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك للتوصل لملابسات إرتكاب الواقعة.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة كهربائى لإدارته ورشة لتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمنشأة ناصر، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام كهربائي مقيم بدائرة القسم بتصنيع مفاتيح وأسلاك كهربائية داخل الورشة "ملكه" الكائنة بدائرة القسم ، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها ، وعثر بداخلها على ( 2200 مشترك كهربائي مُعد للاستخدام -و ١٠٠٠فيشه كهربائية -و ٨٠٠ وصلة سلك جاهزة للاستخدام بطول ١٢٠٠متر تقريبا  "وجميعها مجهولة المصدر").

وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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