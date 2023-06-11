24 كيسا.. حبس تاجر مخدرات لحيازته حشيش ببدر

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك للتوصل لملابسات إرتكاب الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ، وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات.