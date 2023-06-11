عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسيوط لتكرير البترول تكرم حملة الماجستير

خلال حفل التكريم
خلال حفل التكريم

كرمت شركة أسيوط لتكرير البترول عدداً من اكفأ كوادرها من  الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في حفل اقامته الشركة بمقرها بمحافظة أسيوط بحضور الكيميائى ماجد الكردى رئيس مجلس الإدارة والدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

يأتي التكريم فى إطار الاهتمام الذى توليه استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل وصقل خبرات العنصر البشرى وفق أسس علمية وعملية سليمة ، 

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

البترول تنعى المهندس مصطفى الرفاعي مؤسس شركة إنبي ووزير الصناعة الأسبق


وشهد الحفل تكريم أوائل الحاصلين على درجة الماجستير ، وتسليم شهادات التخرج لجميع الخريجين البالغ عددهم 74 خريجاً من كوادر الشركة وإعلان منحهم درجة الماجستير فى إدارة الأعمال.

وألقى المشاركون في حفل التكريم كلمات موجهة للخريجين القاها رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الاكاديمية وعميد الدراسات العليا تحثهم على مواصلة مسيرة التسلح بالعلم والمعرفة والمهارات العملية والعملية ايماناً بدورهم الهام في تنفيذ خطط وبرامج التطوير في الشركة وفق استراتيجية الوزارة في هذا الشأن وتشكرهم على ماحققوه خلال رحلة الدراسة العلمية  ، كما القى الخريجون كلمتهم خلال الحفل ، وتبادلت شركة أسيوط والأكاديمية دروع التكريم.

وزارة البترول البترول والثروة المعدنية شركة أسيوط لتكرير البترول العناصر البشرية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

وفاة الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصدق علي قوانين تسمح لوزير البترول التعاقد مع شركات عالمية

ترشيحاتنا

حديث كولر مع عبد الحفيظ.. تدريبات حماسية للاعبي الأهلي قبل لقاء الوداد

علي جمعة: الحجاج لهم دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة لأول مرة.. فيديو

نسرين أمين تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل تحت الوصاية .. فيديو

تعاون بين الصحفيين وإعلام القاهرة لتقديم منح تدريبية مجانًا

فرصتك الأخيرة.. تحكم في هاتفك الآيفون المسروق من خلال Apple Watch 

بقوة 349 حصانا .. لكزس GX 2024 الجديدة تظهر رسميًا |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

فيديو

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ