أسيوط لتكرير البترول تكرم حملة الماجستير

كرمت شركة أسيوط لتكرير البترول عدداً من اكفأ كوادرها من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في حفل اقامته الشركة بمقرها بمحافظة أسيوط بحضور الكيميائى ماجد الكردى رئيس مجلس الإدارة والدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

يأتي التكريم فى إطار الاهتمام الذى توليه استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل وصقل خبرات العنصر البشرى وفق أسس علمية وعملية سليمة ،



وشهد الحفل تكريم أوائل الحاصلين على درجة الماجستير ، وتسليم شهادات التخرج لجميع الخريجين البالغ عددهم 74 خريجاً من كوادر الشركة وإعلان منحهم درجة الماجستير فى إدارة الأعمال.

وألقى المشاركون في حفل التكريم كلمات موجهة للخريجين القاها رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الاكاديمية وعميد الدراسات العليا تحثهم على مواصلة مسيرة التسلح بالعلم والمعرفة والمهارات العملية والعملية ايماناً بدورهم الهام في تنفيذ خطط وبرامج التطوير في الشركة وفق استراتيجية الوزارة في هذا الشأن وتشكرهم على ماحققوه خلال رحلة الدراسة العلمية ، كما القى الخريجون كلمتهم خلال الحفل ، وتبادلت شركة أسيوط والأكاديمية دروع التكريم.