قطاع حماية الطبيعة: الصيد الجائر أحد أسباب الاختلال البيئي في البحر الأحمر

قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن الصيد الجائر أخل بالتوازن البيئي في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن توقيتات منع الصيد في كثير من الأحيان التي لا تتوافق مع مواعيد تكاثر الأسماك التي تبلغ ذروتها في أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي فضائية ON: “ يجب اتخاذ قرارات لإعادة بناء المخزون السمكي المهمة لأسماك القرش في البحر الأحمر”.



وتابع: بتحليل سمكة القرش التي جرى صيدها لم نجد في بطنها أي طعام طبيعي، وهذا يفسر ظهورها على السطح، لأنه مع انعدام مخزون الغذاء لديها لجأت إلى هذا السلوك.



وأشار إلى أنه رغم الإجراءات التي تتخذ بهذا الشأن لحماية الغطاسين والسياح لكن لا يمكن منع الحوادث بنسبة 100%