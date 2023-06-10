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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

BBC : ضرب القرش في المناطق الحساسة ينقذ حياتك .. ومتدلوش ضهرك

قرش
قرش

مازال الجميع منشغلا بقصة هجوم قرش على سائح روسي في الغردقة ، التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية ، وسط تخوفات من المصايف هذا العام بعد هذا المشهد المروع . 

وانتشر فيديو هجوم قرش على سائح روسي بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما حاول ينجو بنفسه لكنه لم يفلح ، وتعرض لهجومات متتالية من القرش أنهت حياته في لحظات ، وبعدها تم اصطياد القرش بنجاح وخضوعه للتشريح والتحليل لمعرفة سبب تغيير سلوكه وهجومه على الإنسان بهذا الشكل . 

وبعد تلك الواقعة، أصبح الحديث السائد حول كيفية النجاة من هجوم القرش ، وكيف تتعامل في مثل هذا الموقف اذا تعرضت له ، وانتشرت معلومات كثيرة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي من بعض المتخصصين والغواصين عن طرق النجاة من هجوم القرش .

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كيف تواجه هجوم القرش ؟ 

نشرت شبكة BBC تقريراً مفصلاً عن كيفية حماية نفسك من هجوم القرش، وقال الدكتور ليوناردو غودا عضو الجمعية الاسترالية لحماية الحياة البحرية ، الكثير من النصائح التي تنقذك من هجمات القرش ، أولها عدم اعطاء ظهرك للقرش لأنه بذلك يراك ضخماً فيستعد للهجوم عليك فوراً ، لكن اذا تعرضت لموقف مثل ذلك لا تستدر وابقى مواجهاً له . 

كما قال الدكتور المختص أن أهم حركة تقوم بها إذا تعرضت لهجوم قرش هو ضربه في مناطق حساسة ، وتساءل الكثير حول تلك الأماكن عند القرش، لنكتشف انها منطقة الأنف والعينين ، لأنها مليئة بالمراكز العصبية في تلك المناطق تحديداً لك تعتبر حساسة بالنسبة للقرش وتجعله يبتعد عنك اذا قمت بركله في تلك المنطقة بدلاً من الهروب منه . 

وأكد أن ضرب القرش في تلك المناطق الحساسة تتيح لك فترة زمنية قليلة قد تساعدك في الهروب منه لأنه سيبدأ في الابتعاد عنك بعد ضربه في تلك الأماكن ، أما بالنسبة لمن يمارسون الغطس، فالأفضل ان يحتفظون بحقيبة إسعافات أولية وبها عصابة لوقف النزيف اذا تعرضت لعضة القرش . 

أما عن النظر في عين القرش كما تم تداوله خلال الساعات الماضية، فأكد المختص ان هذا ليس له تأثير على القرش سوى ان يفهم لغة جسدك وترسل إشارات يلتقطها القرش وعندما تستدير له فتبدو أكبر حجما بالنسبة له وكأنك مستعداً للمقاومة دون خوف وبالتالي يبتعد عنك .

سبب هجوم القرش على البشر

أما عن أسباب هجوم القرش على الإنسان ، أكد الدكتور رونالدو أن ذلك ليس من طبيعة القروش وقد يحدث بالخطأ لأن أسماك القرش فضولية للغاية وتحب الاستكشاف وتستخدم فمها لمعرفة طبيعة الجسم الذي تراه فتقوم بالعض وهو ما يسبب نزيف حاد للإنسان قد ينهي حياته . 

وفي عام 2022 تم تسجيل 57 حالة اعتداء من القروش على البشر وحدث معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية ، اما مصر فقد سجلت حالتين فقط في نفس العام . 

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