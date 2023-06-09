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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر ظهور قرش الغردقة قريبا من الشاطئ.. البيئة توضح

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن سمكة القرش التي تم اصطيادها بالأمس، هي السمكة التي تسببت في حادث قتل السائح الروسي، وذلك تم التأكد منه؛ بعض تشريح السمكة، وإجراء بعض الفحوصات عليها، إذ أن الجزء الذي كان تم التهامه من جسد السائح، تم إيجاده داخل سمكة القرش.

وكشف سبب قرب القرش من الشاطئ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب بقناة "ام بي سي مصر"،:" مازلنا في أقل معدلات الدول في التعرض لمثل هذه الحوداث، متابعا:" مازالت الظاهرة قيد الدراسة".

وأوضح أن: نوع أسماك القرش "تايجر شارك" الذي تسبب في الحادث، تعيش في المياه المفتوحة بشكل عام، ويغلب عليها أنها تعيش عادة بعيدا عن الشواطئ، ولا تتواجد في أي مكان لمدة طويلة، ولكن ما حدث بالأمس، سلوك غريب لهذا النوع من أسماك القرش، إذ ظلت متواجدة في المكان؛ لتكرار الأمر مرة أخرى، ولذلك جرى العمل على اصطيادها.

أسماك القرش الإعلامي عمرو أديب الدكتور محمد سالم ام بي سي مصر برنامج الحكاية المياه المفتوحة

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