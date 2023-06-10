تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

أثارت واقعة هجوم سمكة قرش على سائح روسي بالغردقة موجة واسعة من الرعب والذعر بين الكثيرين وبات يتوجس كله شخص من فكرة اقتراب أسماك القرش من الشاطئ وكيفية الدفاع عنه نفسه في تلك اللحظة.

واقعة سمكة القرش الغردقة

انتشر فيديو للمواطن الروسي أثناء التهام سمكة القرش له، حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم وحزنهم الشديد، فقد أثار صراخ الرجل الروسي في مقطع الفيديو مشاعر الحزن والأسى لدى الكثيرين.

وقالت المصادر إن سبب الهجوم يعود بشكل واضح إلى قيام تجار المواشي بإلقاء النافق منها في البحر ما يؤدي إلى تغذية الأسماك والقروش عليها والتي عادة لا تهاجم الإنسان، وإنما تقوم بالتتبع لنفس الطعم فتصطدم بالإنسان حتى تتأكد أنه ليس نفس الطعم لكن بعد تسببها بإصابات بالغة تؤدي عادة إلى الوفاة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: