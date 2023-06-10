عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

صدى البلد

أثارت واقعة هجوم سمكة قرش على سائح روسي بالغردقة موجة واسعة من الرعب والذعر بين الكثيرين وبات يتوجس كله شخص من فكرة اقتراب أسماك القرش من الشاطئ وكيفية الدفاع عنه نفسه في تلك اللحظة.

واقعة سمكة القرش الغردقة

انتشر فيديو للمواطن الروسي أثناء التهام سمكة القرش له، حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم وحزنهم الشديد، فقد أثار صراخ الرجل الروسي في مقطع الفيديو مشاعر الحزن والأسى لدى الكثيرين.

وقالت المصادر إن سبب الهجوم يعود بشكل واضح إلى قيام تجار المواشي بإلقاء النافق منها في البحر ما يؤدي إلى تغذية الأسماك والقروش عليها والتي عادة لا تهاجم الإنسان، وإنما تقوم بالتتبع لنفس الطعم فتصطدم بالإنسان حتى تتأكد أنه ليس نفس الطعم لكن بعد تسببها بإصابات بالغة تؤدي عادة إلى الوفاة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

قرش سمكة قرش قرش الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بيخبّوها .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة بشأن زيادة أسعار السجائر | فيديو

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

فيوتشر في ورطة.. رحيل على ماهر وبعض اللاعبين بسبب أزمة المستحقات

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

حيرة كهربا تضع مسئولي الزمالك في انتظار انتهاء عدد الساعات

موضوعات متعلقة

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

البداية من كوكب الشرق.. عمرو مصطفى يطلق أول مطرب يعمل بالذكاء الاصطناعي

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

مباراة تتحول إلى مأساة .. وفاة 12 مشجعًا في مباراة كرة قدم بالسلفادور

ترشيحاتنا

تسبب فى جريمة مأساوية بالمنيرة..الحبس 6 أشهر عقوبة الإمتناع عن تسليم الميراث

سفير مصر بالمغرب يكشف أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي .. فيديو

بكام دلوقت.. اعرف سعر تويوتا كورولا 2023

المنتخب الأولمبي يرفع شعار التحدي| بركات: قادرون على التتويج إفريقيا.. وميكالي: عودة الجابون لا يعنينا

نجم الزمالك يصدم كهربا بـ فرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

هربًا من حرارة الجو.. صيني يجلس داخل الثلاجة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من حرارة الجو.. صيني يجلس داخل الثلاجة |شاهد

ماذا تفعل قشور الرمان للشعر.. النتيجة ستدهشك

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

فيديو

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ