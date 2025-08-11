والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب

أكد الدكتور معتز نوارة، والد الطفل "علي" المصاب بضمور عضلي شوكي، أن لحظة التأكد من اكتمال مبلغ علاج نجله، البالغ 106 ملايين جنيه، كانت من أسعد لحظات حياته، واصفًا تلك اللحظة بأنها كانت أشبه بالمعجزة.

وقال نوارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة صدى البلد: "المبلغ جمع بفضل تبرعات المصريين وأشقاء عرب، وسيستخدم بالكامل لتغطية تكاليف الحقنة، بالإضافة إلى إقامة علي في المستشفى أثناء فترة العلاج."

وأوضح أن الحقنة سيتم إعطاؤها لعلي في المركز الطبي العالمي، قبل أن يتم عامه الثاني، مشيرًا إلى أنها مصنعة خصيصًا وفقًا لوزنه وحالته الصحية.

وأشار والد الطفل علي، إلى أن نجله بدأ في تلقي نفس العلاج الذي تحصل عليه شقيقته ليلى منذ كان عمره 29 يومًا، موضحًا أن ليلى تحتاج إلى زجاجتين دواء شهريًا، تبلغ تكلفة الواحدة منها 59 ألف جنيه.

واختتم نوارة تصريحاته قائلاً: “ما حدث كان بمثابة ملحمة إنسانية حقيقية، ونشكر كل من ساهم ولو بكلمة أو بدعاء.”