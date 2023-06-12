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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية.

وخلال الجلسة أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا توجد بنود في الموازنة العامة للدولة لمخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي.

توضيح الوزير، جاء ردا على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، قائلا: هل بالفعل هناك مخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي في الموازنة العامة للدولة لأنها نقطة لفتت انتباهي؟".

وقال الوزير: لم نخصص أي بنود في الموازنة العامة للدولة، قائلا: نحن طالبنا بفرض ضريبة على المقرمشات والشيبسي، إلا أن مجلس النواب رفضها.

وتابع وزير المالية: خلال الفترة الماضية كنا مع لجنة الخطة والموازنة وناقشنا مقترحات عديدة قدمت لنا وإضافات ومنفتحين على أى مقترحات، وبعض المقترحات تناقشنا فيها مع لجنة الخطة والموازنة، ومنها أن نزود 1.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ونصف مليار للمستشفيات والمعاهد التعليمية واستجبنا، وأن نزود المدرسين بمقدار نصف مليار جنيه خاصة لمراحل المدارس الابتدائية والصفوف الأولى، ووافقنا على ذلك، وكذلك طلب دعم موازنات المستشفيات الجامعية لشراء السلع والخدمات بـ 2.5 مليار جنيه ووافقنا، بالإضافة إلى مبلغ 10 مليون لدعم التنمية المحلية، والتخطيط تلقت مقترحات بمبالغ كبيرة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية مشروع الموازنة العامة للدولة

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