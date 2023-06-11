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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحوار الوطني| نقيب الإعلاميين: إتاحة وتداول المعلومات توفر قرارا صائبا لمتخذي القرار

طارق سعده نقيب الإعلاميين
طارق سعده نقيب الإعلاميين

قال طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية لمجتمع ينشد جمهورية جديدة.

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وأضاف طارق سعده نقيب الإعلاميين، خلال مناقشة قانون حرية تداول المعلومات بجلسات الحوار الوطني،: "علينا في البداية عندما نتحدث عن قضية حرية تداول المعلومات والبيانات أن تكون بيننا جسور من الثقة حتى نتمكن من الوصول إلى نقاط مشتركة تنعكس إيجابا على المجتمع المصري في هذا التوقيت في كافة مجالاته".


وأشار: "إتاحة وتداول المعلومات توفر قرارا صائبا لمتخذي القرار في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفي مجال حقوق الإنسان والتعامل داخل الأسرة الواحدة".

 

وأكد طارق سعده نقيب الإعلاميين،: "ليس هناك اختلافا في هذا التوقيت على هذا الموضوع في وجود قانون".

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