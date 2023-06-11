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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد جمع 9 ملايين لعلاجه.. الآلاف يودعون أدهم إبن الدقهلية بعد وفاته|شاهد

الشاب أدهم البرعي
الشاب أدهم البرعي

ودع الآلاف من المواطنين بمحافظة الدقهلية، الشاب أدهم البرعي بعد وفاته اليوم، بسبب معاناته مع مرض الدرن منذ 5 سنوات، مما تسبب في إصابته بفشل رئوي، وتطلب علاجه جراحة عاجلة لزراعة رئة بتكلفة 12 مليون جنيه.

ودشن مستحدموا مواقع التواصل الاجتماعي، حملات لدعم وعلاج الشاب أدهم إبن محافظة الدقهلية، تحت شعار أنقذوا أدهم البرعي، خاصة بعد تأكيد الأطباء عدم وجود علاج له في مصر، ونجحوا في جمع 9 ملايين جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي، استجابت وزارة التضامن الاجتماعي وفتحت حساب بنكي لجمع تبرعات مالية، استعدادًا لسفره لإجراء زرع رئة كاملة في إحدى المستشفيات بالهند.

 

محافظة الدقهلية أدهم البرعي الشاب أدهم البرعي مرض الدرن زراعة رئة جراحة عاجلة وزارة التضامن الاجتماعي

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