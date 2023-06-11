بعد جمع 9 ملايين لعلاجه.. الآلاف يودعون أدهم إبن الدقهلية بعد وفاته|شاهد

ودع الآلاف من المواطنين بمحافظة الدقهلية، الشاب أدهم البرعي بعد وفاته اليوم، بسبب معاناته مع مرض الدرن منذ 5 سنوات، مما تسبب في إصابته بفشل رئوي، وتطلب علاجه جراحة عاجلة لزراعة رئة بتكلفة 12 مليون جنيه.

ودشن مستحدموا مواقع التواصل الاجتماعي، حملات لدعم وعلاج الشاب أدهم إبن محافظة الدقهلية، تحت شعار أنقذوا أدهم البرعي، خاصة بعد تأكيد الأطباء عدم وجود علاج له في مصر، ونجحوا في جمع 9 ملايين جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي، استجابت وزارة التضامن الاجتماعي وفتحت حساب بنكي لجمع تبرعات مالية، استعدادًا لسفره لإجراء زرع رئة كاملة في إحدى المستشفيات بالهند.