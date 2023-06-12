أول تعليق من طارق قنديل بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

أشاد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بأداء لاعبيه بعد الفوز بلق بدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت مساء الأحد علي حساب الوداد البيضاوي المغربي.



وقال طارق قنديل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم :"الحمد لله … مبروووووك لمصر كلها للمرة ال١١ الأهلي زعيم القارة بطل أفريقيا "



وتوج الأهلي مساء الأحد بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 78.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي 2 / 1 ليتوج باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2.

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