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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والدة محمد عبد المنعم: توقعت تسجيل نجلي هدف التتويج

صدى البلد

قالت والدة محمد عبد المنعم، نجم الأهلى، إنها توقعت تسجيل ابنها هدفا بالرأس، ليساهم في فوز فريقه بلقب بطولة أفريقيا رقم 11، وقالت والدة عبد المنعم فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أن ابنها طلب منها الدعاء قبل اللقاء من أجل العودة مرفوع الرأس.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال افريقيا .

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1  وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي .

وتقدم الوداد المغربى على الأهلي بهدف نظيف فى الشوط الأول حيث سجل  يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد المغربي الهدف الأول من ضربة ثابتة في الدقيقة 27 ..

جاءت بداية اللقاء بسيطرة الأهلي على منطقة وسط الملعب ثم تبادل لاعبي الفريقين الاستحواذ على الكرة في محاولة تسجيل هدف التقدم، ومرت الدقائق الأولى دون خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 13، توغل أيوب العملود إلى داخل منطقة جزاء الأهلي دون ضغط من الدفاع إلا أنه أخطأ في تسديد الكرة لتمر بسلام على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 27، سجل يحيى عطية الله الهدف الاول من الضربة الثابتة التى خدعت الحارس محمد الشناوي .

وبعد هدف تقدم الوداد، سيطر لاعبي الأهلي على مجريات اللعب في محاولة لتسجيل هدف التعادل ولكن فشلت جميع المحاولات لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي.

وفى الشوط الثانى حاول الاهلى من البداية ادراك التعادل وحاول من خلال هجماته سواء من الاختراقات من المنتصف أو اللعب على الاطراف .

وأجرى كولر المدير الفنى للأهلى عدة تغييرات بخروج مروان عطية وحسين الشحات ودفع بكل من محمد مجدى أفشة و أحمد عبد القادر لتنشيط الناحية الهجومية ثم دفع بكل من عمرو السولية ومحمد شريف بدلا من كهربا وحمدى فتحى .

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التى لعبها على معلول .

بعد الهدف لجأ الأهلى للتأمين الدفاعي والحفاظ على النتيجة فى الوقت الذى اندفع فيه الوداد للهجوم .

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