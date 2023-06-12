ناقشا تطورات القضية.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الفلسطيني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.



وهنّأ بن فرحان وزير الخارجية الفلسطيني على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

و أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن شكر وتقدير المملكة لدعم دولة فلسطين ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.



وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.