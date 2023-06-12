عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناقشا تطورات القضية.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الفلسطيني

صدى البلد

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.


وهنّأ بن فرحان وزير الخارجية الفلسطيني على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

و أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن شكر وتقدير المملكة لدعم دولة فلسطين ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.

فيصل بن فرحان: السعودية تدعم حل النزاعات بالمنطقة


وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

الأرصاد تحذر بشدة من عاصفة رملية غدًا.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

ترشيحاتنا

بابا الشغلانة| تصريح مثير من أحمد حسن بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا

اشتري احتياجاتك| البيض بـ 106 جنيهات.. الدواجن 68.. والذهب عيار 18 يسجل 1,997

مشروع الشام الجديد ومذكرات تفاهم.. سر زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر

عقيلة صالح : لا يحق الترشح للانتخاب الرئاسية إلا لليبيين وليس المقيمين

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

بعد حل العطل الفني بجلسات اليوم | استئناف التداول بـ البورصة غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبيع بـ60 مليون جنيه.. قصر على الطراز الفرنسي يشعل السوشيال ميديا| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول اللحوم

توقف عنها وفورا.. هاني الناظر يحذر من 5 عادات نفعلها في الحر

طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة في البيت

فيديو

دعمتني.. الأولى على إعدادية كفر الشيخ تروي تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ