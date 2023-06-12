هبوط قياسي في الليرة التركية .. تفاصيل

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات بشأن تحركات السياسة النقدية بعد تعيين رئيسة جديدة للبنك المركزي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة.

وهبطت الليرة 1.3% عند 23.65 مقابل الدولار في، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 23.77 مقابل الدولار خلال الليل. وفقدت العملة أكثر من 21% من قيمتها هذا العام.

وعين الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة حفيظة غاية أركان لرئاسة البنك المركزي، وتولت في السابق منصب الرئيس التنفيذي المشارك في بنك فيرست ريبابليك بالولايات المتحدة.

ارتفاع الأسهم التركية

ارتفعت الأسهم التركية لمستويات قياسية فيما ظلت الليرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ عزز تعيين مصرفيين سابقين في وول ستريت في الفريق الاقتصادي الجديد للدولة الأمل في احتمال عودة تركيا إلى السياسات النقدية التقليدية.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فقد قفز المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "BIST 100" بنسبة 1.8% مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 5,730.19 نقطة، لتصل مكاسبه إلى 25% منذ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو. مع ذلك، يبقى المؤشر المعياري بين أسوأ المؤشرات الرئيسية أداءً العام الجاري عند احتساب أدائه بالدولار، متراجعاً 18% نتيجة ضعف الليرة الذي تفاقم وسط علامات على أن الحكومة تبتعد عن استراتيجية التدخل المكلفة.

أخذ المؤشر في الارتفاع منذ أن تعهد الرئيس، رجب طيب أردوغان، بفريق اقتصادي جديد ذي "مصداقية عالمية" في أول خطابٍ له بعد الانتخابات. يوم الجمعة الماضية، عيّن الرئيس، حفيظة غاية أركان، الرئيسة التنفيذية المشتركة السابقة في “فيرست ريبابليك بنك" لقيادة البنك المركزي، بعد أسبوعٍ من تعيينه محمد شيمشك، الاستراتيجي السابق في "ميريل لينش"، وزيراً للخزانة والمالية.