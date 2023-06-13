عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة النحو للقسم الأدبي، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية الأزهرية النحو الأدبي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

ميدو يكشف أسباب خاصة وراء تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

ترشيحاتنا

رسالة خاصة من الأهلي للرئيس السيسي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات رموز مصر

مليانة حب في عينيهم.. إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات زفافها بصورة مؤثرة

يونس مخيون: الإخوان سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية.. ويستهينون بسفك الدماء

وسط النيران.. مشاهد لتدريبات أبطال الصاعقة تعرض لأول مرة على الهواء| فيديو

قرارات عاجلة من الزمالك بشأن مصير أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحكم على بريطاني أنهى حياة طليقته بمأساوية لسبب صادم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

رسالة مبكية لأم ضحت بنفسها لإنقاذ أبنائها من الموت بعد تحطم طائرة

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ