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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه قطاع القناة برأس البر

مباراة كارتيه
مباراة كارتيه

 

انطلقت بطولة الجمهورية للقطاعات ( قطاع القناة ) للكاراتيه  ( كاتا وكومتيه ) تحت ١١ ؛ ١٢ سنه  لمدة يومين ، لمدن ( بورسعيد . الاسماعليه . السويس . دمياط .شمال سيناء .جنوب سيناء ) ، وشارك في البطولة ما يقارب ٣٠٠ لاعب ولاعبة .

يذكر أن لعبة الكاراتيه  نوع من أنواع الفنون القتاليّة اليابانيّة، تعتمد علي الأيدي، والأقدام، والرّكب، والمرافق ، فهي رياضة دفاعيّة تتميّز بالأخلاق العالية للّاعبين، والمبدأ الصّارم: الكاراتيه أخلاق، أو لا تكون.

يهدف النشاط  الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للاعبين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية ، توثيق علاقات الصداقة بين مختلف المحافظات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

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دمياط الثقافة الرياضية الشباب والرياضة بطولات رياضية بطولة الجمهورية للكاراتية رفع مستوى الكفاءة البدنية مختلف المحافظات

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