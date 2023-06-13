انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه قطاع القناة برأس البر

انطلقت بطولة الجمهورية للقطاعات ( قطاع القناة ) للكاراتيه ( كاتا وكومتيه ) تحت ١١ ؛ ١٢ سنه لمدة يومين ، لمدن ( بورسعيد . الاسماعليه . السويس . دمياط .شمال سيناء .جنوب سيناء ) ، وشارك في البطولة ما يقارب ٣٠٠ لاعب ولاعبة .

يذكر أن لعبة الكاراتيه نوع من أنواع الفنون القتاليّة اليابانيّة، تعتمد علي الأيدي، والأقدام، والرّكب، والمرافق ، فهي رياضة دفاعيّة تتميّز بالأخلاق العالية للّاعبين، والمبدأ الصّارم: الكاراتيه أخلاق، أو لا تكون.

يهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للاعبين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية ، توثيق علاقات الصداقة بين مختلف المحافظات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.