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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك يمنع سلفه بوريس جونسون من الترشح لعضوية حزب المحافظين| تقرير

ريشي سوناك - بوريس
ريشي سوناك - بوريس جونسون

 

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيمنع سلفه ، بوريس جونسون ، من الترشح لعضوية حزب المحافظين مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.
 

الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء البريطاني لعزل سلفه قد تخاطر بتأجيج حرب أهلية أوسع داخل حزب المحافظين في المملكة المتحدة.
 

وتدعي صحيفة ذا جارديان البريطانية الليبرالية أنها حددت مصدرين داخل حزب المحافظين يقولان إن أيام جونسون كشخصية مؤثرة في الحزب قد ولت. وبحسب ما ورد قال أحد كبار الشخصيات المحافظة للمنافذ: 'لا أرى أي وقت عندما يكون مرشحًا هذا العام أو التالي'.
 

وفي إشارة إلى أن 'الزعيم هو المسؤول عن الحزب' ، ورد أن أحد المطلعين في الحزب سأل: 'لماذا يترك ريشي بوريس في قائمة المرشحين؟'
 

وقال المصدر على ما يبدو: 'من الواضح بالنسبة لي أنه لن يفعل'.
 

واضاف العضو المؤثر المفترض في الحزب ، والذي ورد أنه أصر على أن 'الغالبية العظمى' من أعضاء البرلمان المحافظين يتفقون مع هذا الرأي: 'يحتاج الحزب إلى المضي قدمًا من عرض المهرج هذا'.
 

وانتشر الاقتتال الداخلي بين الحزب إلى الرأي العام في الأسابيع الأخيرة ، حيث ورد أن مصادر مقربة من جونسون تتهم رئيس الوزراء الحالي بـ 'منع سرا' ثلاثة من حلفائه من الانضمام إلى مجلس اللوردات ، وهي هيئة قديمة مكونة من النخب غير المنتخبة التي تتمتع بسلطة كبيرة في المملكة البريطانية

أعلن جونسون استقالته فورًا كنائب برلماني الجمعة بعد أن تبين أن لجنة الامتيازات في مجلس العموم كانت على وشك التوصية بإيقاف رئيس الوزراء السابق لمدة 10 أيام على الأقل.
 

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لجنة الامتيازات كان من المتوقع أن تجد أن مستشاري رئيس الوزراء السابق لم يحثوه على القول إنه تم الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي ، وهو ما يتعارض مع ادعاء أدلى به أمام مجلس العموم في مناسبات متعددة.


وجاء هذا القرار الواضح ردًا على فضيحة - تُعرف الآن في المملكة المتحدة باسم 'Partygate' - حيث اتهم جونسون بالكذب على زملائه في البرلمان بشأن التطبيقات الانتقائية والمسيّسة لقيود Covid.

وواصل جونسون الإيحاء بأنه قد يحاول العودة في المستقبل القريب. في بيانه يوم الجمعة ، قال زعيم حزب المحافظين السابق إنه 'حزين للغاية لمغادرة البرلمان - على الأقل في الوقت الحالي' بينما نفى الكذب على النواب بشأن التحقيق.

الانتخابات المقبلة الإعلام البريطاني المملكة البريطانية المملكة المتحدة بوريس جونسون حزب المحافظين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

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