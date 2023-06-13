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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1841 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الجزاير بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الأحد و الاتنين ١١، ١٢ يونيو ٢٠٢٣ في قرية الجزاير التابعة لمركز جمصة، تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وشملت فعاليات القافلة عن توقيع الكشف على ١٨٤١ مريضاً، وضمت القافلة ١٢ عيادة  منهم ٦  عيادات متنقلة: (  ٢ اطفال , أنف وأذن - رمد - جراحة-  جلدية  ) و 6 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وجاء بيان أعمال القافلة كالتالي : 
باطنة                        ٣١٦
أطفال                        ٢٨٦ 
جراحة                        ١٥٧  
أنف وأذن                    ٢٠٠         
عظام                          ٢١٨
جلدية                         ١٩٩
رمد                            ١٥٨            
أسنان                        ١٩٤                
نسا وتنظيم أسرة         ١١٣

كما شملت القافلة إجراء ٣١٥ تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ٩٩ حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ١٥٥ مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل ٩٦ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار ٢٠ قراراً  للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد ٤٨ ندوة تثقيفية ، و ١٢٥ حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكر والضغط أيمن مختار بالدقهلية توعية المواطنين خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل الوزارة

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