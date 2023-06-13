بمذاق شهي ومميز.. طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

يُعدّ البطاطس بالبشاميل من الأطباق اللذيذة والسهلة التحضير، ويُمكن تحضيرها باستخدام الخطوات التالية للشيف مصطفي العمدة للحصول على مذاق شهي ومميز لأفراد الأسرة.

المكونات البطاطس بالبشاميل

- 6-8 حبات بطاطس متوسّطة الحجم، مقشّرة ومقطّعة إلى شرائح رقيقة

- 3 ملاعق كبيرة زبدة

- 3 ملاعق كبيرة طحين

- 2 كوب حليب

- 1/2 كوب جبن مبشور

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

1. يُسخّن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

2. يُسلق البطاطس في ماء مغلي مملّح لمدة 10-15 دقيقة، حتى تنضج وتصبح طرية. يُصفّى الماء ويُترك جانبًا ليبرد القليل.

3. في مقلاة على نار متوسطة، يُذاب الزبدة.

4. يُضاف الطحين ويقلّب جيدًا لمدة دقيقة واحدة لتحميص الطحين.

5. يُضاف الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى يتجانس الخليط. يُغلى المزيج لمدة دقيقتين، مع الاستمرار في التحريك حتى يصبح سميكًا.

6. يُضاف جبن الموتزاريلا المبشور ويُخلط حتى يذوب.

7. يُضاف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

8. يُضاف البطاطس المسلوقة والمصفّاة إلى المزيج ويُقلب برفق حتى تتغطّى الشرائح بالصلصة.

9. يُسكب المزيج في صينية فرن ويُرش فوقه القليل من جبن الموتزاريلا المبشور.

10. يُخبز في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحمّر السطح ويصبح الصلصة مغلظة ومتجانسة.

11. يُقدّم الطبق ساخنًا، ويُمكن تزيينه بالبقدونس المفروم إذا رغبت في ذلك.