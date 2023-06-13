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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القهوة العربية التقليدية

القهوة العربية
القهوة العربية

تعتبر طريقة تحضير القهوة العربية من الوصفات التي يبحث عنها كثيرون كي ينعموا بفنجان قهوة مميز ومعد بطريقة جديدة ومختلفة، فالجميع يوميًا يتناولون القهوة التركي لكن طريقة تحضير القهوة العربية مختلفة تمامًا وتحتاج لمزيد من الوقت في سبيل تناول فنجان قهوة بمذاق مختلف.
 

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يمكن تحضير القهوة العربية التقليدية بالخطوات التالية للشيف هدى زعرب.

مكونات طريقة تحضير القهوة العربية 


- ماء
- قهوة عربية مطحونة
- سكر (اختياري)

خطوات طريقة تحضير القهوة العربية 


1. يوضع الماء في الإبريق على النار حتى يغلي.
2. إضافة القهوة المطحونة إلى الماء المغلي وتحريكها بلطف لمدة 30 ثانية.
3. إعادة تسخين الإبريق على النار مرة أخرى حتى ترتفع الفقاعات إلى السطح.
4. يتم إعادة تحريك القهوة بلطف لمدة 10 ثواني ثم يتم رفع الإبريق عن النار.
5. يتم تقديم القهوة في فناجين صغيرة.. ويمكن إضافة السكر إذا رغبت به.

يجب الانتباه إلى عدم ترك القهوة على النار لفترة طويلة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تغير طعمها، وإلى تكون رائحة دخانية.

كما يمكن إضافة بعض التوابل مثل الهيل أو الزعفران؛ لإضفاء نكهة خاصة على القهوة حسب الرغبة.

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