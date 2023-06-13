يُعد البوفتيك من الأكلات المميزة والشهيرة، ويفضل العديد من الأشخاص تحضير البوفتيك بخطوات مميزة، ولكن يمكن أيضا تحضير البفتيك بطرق غير مكلفة وبمذاق رائع.

مكونات لعمل البوفتيك

- قطعة من اللحم المفروم (يفضل استخدام لحم البقر أو الدجاج)

- بصلة مفرومة

- فصين من الثوم المفروم

- ملعقتين كبيرتين من الطحين

- ملعقة صغيرة من البابريكا

- ملعقة صغيرة من الكمون

- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- عجينة بف بيستري

طريقة عمل البوفتيك

1. سخن مقلاة على نار متوسطة وقم بإضافة البصل والثوم وقلبهم حتى يذبلوا.

2. أضف اللحم المفروم واستمر في القلب حتى ينضج ويتحول إلى اللون البني الذهبي.

3. أضف الطحين والتوابل واستمر في الخلط حتى يتم تغطية اللحم بالكامل بالتوابل.

4. أضف كوبًا من الماء واترك الخليط يغلي حتى يتكاثف الصلصة وتصبح سميكة قليلاً.

5. اترك الخليط يبرد تمامًا.

6. افردي العجينة البف بيستري على سطح مرشوش بالطحين وقطعها إلى مستطيلات متساوية.

7. ضع ملعقة كبيرة من الحشو على طرف كل مستطيل وانثر الجبن المبشور فوقها.

8. اطوِ المستطيل حول الحشو ليصبح شكل البوفتيك وأغلق الحواف لتجنب تسرب الحشو.

9. أدخِل البوفتيك إلى فرن محمى مسبقًا عند 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحول إلى اللون الذهبي الفاتح.

10. قدم البوفتيك ساخناً .

يمكنك تغيير هذه الوصفة وفقاً لذوقك الشخصي واستخدام اللحم أو الخضار المفضلة لديك، ولكن يجب تجنب التأثير على جودة الأطعمة بشكل سلبي أو تقديم أطعمة مضللة لأي شخص.