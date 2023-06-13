مايا مرسي تشهد حفل كأس راديو إنرجي للدراما

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة حفل كأس راديو إنرجي للدراما في موسمه السابع على التوالي للاحتفال بنجوم الفن الفائزين بتصويت الجمهور للأفضل خلال شهر رمضان للأعمال الدرامية ٢٠٢٣.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها لوجود العديد من الأعمال الدرامية التى تناولت قضايا المرأة والأسرة خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٣، مشيرة إلى أن الدراما بصفة عامة تعد قضية أمن قومي تطرح قضايا كبيرة، قائلة "قطاع كبير من الناس لا يصدق بعض القضايا على الأرض إلا اذا تناولتها الأعمال الدرامية".

وجهت الدكتورة مايا مرسي، كلمة للمخرج محمد سامي بعد حصول مسلسل جعفر العمدة على معظم الجوائز لحفل كأس راديو إنرجي للدراما، قالت فيها "أسرة المسلسل قدمت عملا متميزا خلال هذا الموسم تخطى ٦٢ مليون متابعة، ولكن مش لازم البطل يتجوز أربعة يا محمد ، و لابد وأن تأخذ ذلك فى الاعتبار فى أعمالك القادمة ".

وفي نهاية الحفل كرمت الدكتورة مايا مرسي الفنانة القديرة منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية وأثنت على أدائها كأفضل ممثلة فى موسم دراما رمضان الماضى، قائلة:" المسلسل نجح يجسد قانون الوصاية فى شخصيات من لحم ودم ، وحكينا وفرحنا معاكى ، وكنا كلنا عايزين نخلي بالنا على ولادك من خلال هذه القضية حتى آخر لحظة".

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