إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة دراجتك صحتك.. والإعلان عن فتح رابط التسجيل

تحت رعاية رئيس الجمهورية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تنفذها الوزارة من خلال الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ؛ مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.

حضر مؤتمر اطلاق المرحلة الرابعة لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، المهندس وليد رسمي ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ، محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عماد فخوري رئيس قسم التجزئة بنك مصر ، راجى طلبة شركة فوري

أكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

وأضاف "صبحي" أنه سيتم طرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولي من المرحلة الرابعة بسعر أقل من سعر السوق وبتقديم كافة التسهيلات للسداد، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة من خلال شركة فوري للدفع، فضلا عن التعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لكل محافظات الجمهورية "ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة"، ماعدا محافظتي القاهرة والجيزة، ففي حالة الرغبة في الشحن يتم التسليم من خلال فروع شركة الشحن، أما في حالة عدم الرغبة في الشحن يتم التسليم بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

اوضح المهندس وليد رسمي ممثل وزارة الإنتاج الحربي دور الوزارة كجهة صناعية تهدف إلي تطوير مستوي الدراجات وكفاءتها لكى تكون متميزة من حيث الاستخدام للنشء والشباب.

أضاف عماد فخوري رئيس قسم التجزئة ببنك مصر أن التعاون اليوم يأتي ضمن سلسة المشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة لدعم وتطوير النشء والشباب وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة.



استعرض راجى طلبة شركة فوري اليات دفع ثمن وشراء الدراجات الهوائية من خلال الدفع الكاش أو عن طريق استخدام كارت الفيزا واضاف أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف الشركاء يأتي في إطار دعم ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وتتضمن المرحلة الرابعة من مبادرة دراجتك صحتك الدراجة الجبلية فقط وفقا للأسعار التالية، حيث يبلغ سعر الدراجة متضمنة سعر الشحن ٤٤٤٢جنيه، فيما يبلغ سعر الدراجة بدون شحن 4248جنيه.

للتسجيل يتم النقر على كلمة (تسجيل جديد)، وفي حالة الدخول على موقع وزارة الشباب والرياضة لأول مرة، أو يتم النقر على كلمة (دخول) في حالة الدخول المسبق على الموقع، ويتم ملئ بيانات (الاسم، الرقم القومي، رقم الموبايل، الوظيفة، السن).

وعقب ذلك يتم اختيار نوع الدراجة، والمحافظة، ومعلومات التسليم والشحن، وبعد الانتهاء من التسجيل يتم ارسال رسالة SMS على رقم الموبايل متضمنة كود الدفع، ثم التوجه الى اقرب مكان لديه مكنة الدفع الخاصة بشركة فورى للدفع، كما يمكن الدفع باستخدام الفيزا عبر الانترنت، ويتم تسليم الدراجات للجمهور بجميع محافظات الجمهورية عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، مع امكانية تقسيط ثمن الدراجة من خلال بنك مصر وفقا لما يلى، حيث يتم التقسيط على ٦ شهور بواقع ٧٤٨ج شهريا، والتقسيط على ١٢ شهر بواقع ٣٩٦ج شهريا، والتقسيط علي ٢٤ شهر بواقع ٢٢٠ج شهريا (اقل من ٨ جنيهات في اليوم).

ومن المنتظر اتاحة رابط التسجيل للمواطنين للحصول على دراجات مبادرة "دراجتك صحتك" في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على الرابط التالى:

‏https://www.emys.app/sport/bike/public

يذكر أنه كان قد تم تنفيذ المبادرة على مدار 3 مراحل: الأولى شهدت طرح عدد 1000 دراجة هوائية، والمرحلة الثانية 1400 دراجة هوائية، والمرحلة الثالثة 7200 دراجة.