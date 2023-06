بمواصفات جبارة .. منافس لآيفون قادم قريبا .. تفاصيل

6/14/2023 7:00:30 AM

الأربعاء 14/يونيو/2023 - 07:00 ص 6/14/2023 7:00:30 AM

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Nothing Phone (2) من شركة Nothing البريطانية سيتم إطلاقه بالفعل خلال الفترة المقبلة مع عدد من الميزات والإمكانات الجبارة التي يمكنها المنافسة مع هواتف آيفون وأندرويد الأخرى، كما سيكون سعره تنافسيا بالنسبة للهواتف الرائدة.

وسيضم هاتف Nothing Phone (2) عددا من الترقيات والتحسينات الكبيرة على النسخة السايقة Nothing Phone (1) ، كما سيوفر الحماية ضد التلف العرضي الناجم عن السقوط بالإضافة إلى غطاء واقي و تصميم مبدع، بحسب Gizmochina.

وسيأتي هاتف Nothing Phone (2) بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ،قياس 6.7 بوصة ، مع دقة 1080 × 2400 بيكسل ، وجودة +FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية وزجاج Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيحتوي هاتف Nothing Phone (2) على بطارية سعة 4700 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، مع كاميرا مميزة بمستشعرات من نوع مستشعر Sony IMX766 ، من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ، وتحسين لأوضاع التصوير الليلي.

وسيعمل هاتف Nothing Phone (2) بمعالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وقد تصل لـ 1 تيرابايت، نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم Nothing OS 2.0.

وسيوفر هاتف Nothing Phone (2) ثلاث ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد مع ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية ، مما يضمن دعم البرامج على المدى الطويل، كما سيتم إصدار الهاتف مع مواد مستدامة وإطار من الألومنيوم ، ويجمع بين المتانة والتصميم الصديق للبيئة.