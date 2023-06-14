وزارة الرياضة تواصل تنفيذ أنشطة وفعاليات أندية السكان بـ 230 مركز شباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدار العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)خلال بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر و مؤسسة اتجاه، تنفيذ أنشطة وفعاليات أندية السكان ب 230 مركز شباب خلال شهر يونيو الجاري.

يستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية و جلسات الغناء و العروض المسرحية للشباب بأندية السكان بعدد 24 محافظة داخل أندية السكان بعدد 230 مركز شباب والتي تدخل في خطة عمل اندية السكان 2023.

يهدف التدريب إلي رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية و مناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال ، تنظيم الأسرة و ختان الاناث.

ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم ادراج محافظات جديدة في خطة عمل أندية السكان متمثلة في محافظات شمال سيناء و جنوب سيناء و بور سعيد و الاسكندرية.

الجدير بالذكر أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقري حياه كريمة فهي أماكن مجهزه للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة و المسرح التفاعلي و الغناء و الأفلام و قد تم الوصول الي 400 نادي سكان في مختلف المحافظات.