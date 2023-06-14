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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

قائد شاحنة
قائد شاحنة

شاحنة مشتعلة  .. كشف محمد فتحي كمال، نجل السائق الذي أنقذ مدينة قنا من حادث اشتعال شاحنة وقود ، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، قائلا:" والدي حالته مستقرة ويعاني من حروق".

 

أنقذ مدينة قنا.. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين.. تفاصيل


وأضاف "محمد فتحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" هناك اهتمام واضح من قبل محافظ قنا والمسئولين بحالة والدي الصحية..منوها بأن والده سيخرج على المعاش بعد 5 أشهر فقط".

 

شاهد عيان

 

وروى محمود، أحد شهود العيان، تفاصيل الواقعة، قائلا:" مكان سكني بجوار البنزينة..متابعا:" خرجنا على صوت المواطنين في الشارع، بعد اشتعال الشاحنة".

 

ولمتابعة المزيد حول تصرف بطولي من سائق قاد شاحنة مشتعلة محملة بالبنزين .. تابع الفيديو جراف التالي:

شاحنة فتحي كمال السائق اشتعال شاحنة وقود حالته مستقرة

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