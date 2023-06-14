خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

شاحنة مشتعلة .. كشف محمد فتحي كمال، نجل السائق الذي أنقذ مدينة قنا من حادث اشتعال شاحنة وقود ، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، قائلا:" والدي حالته مستقرة ويعاني من حروق".



وأضاف "محمد فتحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" هناك اهتمام واضح من قبل محافظ قنا والمسئولين بحالة والدي الصحية..منوها بأن والده سيخرج على المعاش بعد 5 أشهر فقط".

شاهد عيان

وروى محمود، أحد شهود العيان، تفاصيل الواقعة، قائلا:" مكان سكني بجوار البنزينة..متابعا:" خرجنا على صوت المواطنين في الشارع، بعد اشتعال الشاحنة".

ولمتابعة المزيد حول تصرف بطولي من سائق قاد شاحنة مشتعلة محملة بالبنزين .. تابع الفيديو جراف التالي: