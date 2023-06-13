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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنقذ مدينة قنا.. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين.. تفاصيل

صدى البلد

كشف محمد فتحي كمال، نجل السائق الذي أنقذ مدينة قنا من حادث اشتعال شاحنة وقود، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، قائلا:" والدي حالته مستقرة ويعاني من حروق".


وأضاف "محمد فتحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" هناك اهتمام واضح من قبل محافظ قنا والمسئولين بحالة والدي الصحية..منوها بأن والده سيخرج على المعاش بعد 5 أشهر فقط".

وروى محمود، أحد شهود العيان، تفاصيل الواقعة، قائلا:" مكان سكني بجوار البنزينة..متابعا:" خرجنا على صوت المواطنين في الشارع، بعد اشتعال الشاحنة".


واسترسل:" اشتعال الشاحنة كان سيسبب كارثة كبيرة، ولكن سائق الشاحنة قجم عمل بطولي"، متابعا:" أول ما شاف الشاحنة جري وضحى بنفسه".

وأكمل: سائق الشاحنة ابتعد بها عن البنزينة حتى لا يحدث كارثة كبيرة".
 

شاحنة اشتعال شاحنة مدينة قنا برنامج يحدث في مصر اخبار التوك شو

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