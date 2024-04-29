طارق رسلان : العالم يمر بثورة علمية وتكنولوجية.. ويجب السير في ركابها

أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ، الآمين العام لحزب المؤتمر ، أن العالم يسوده ثورة تكنولوجية وتعليمية هائلة ، ولابد من مسايره هذه الثورة و السير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبة لبناء دولة مصرية عصرية حديثة .

وطالب رسلان في كلمته في الجلسه العامة لمجلس الشيوخ اليوم طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، الحكومة بمزيد من الدعم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بهدف خلق أجيال قادرة علي قيادة المستقبل.

وتابع رسلان أن مصر هي قبلة العلم منذ الاف السنين ومنارة الشرق وتستحق أن تكون في مكانة أكبر من ذلك ، مشددا علي ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي .

وتقدم رسلان خلال كلمته في الجلسة بالتهنئة إلي الاقباط بمناسبة عيد القيامة.