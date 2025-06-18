3.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات جمارك القاهرة

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع جمارك القاهرة ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٢٠ من لوط سيارات ماركات متنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمرك تفتيش السيارات بمطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٨ لوط من السيارات المعروضة ، بمبلغ ٣ ملايين و٥٣٤ ألفا و٥٠٠ جنيه.