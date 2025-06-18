اللون الأحمر يغلب على تعاملات أسواق المال العربية

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام جلسات اليوم، حيث ارتفعت بورصات مصر وعُمان بينما تراجعت الأسواق السعودية والبحرينية والكويتية و الأردنية والقطرية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.03 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم على ارتفاع بمقدار (0.05) نقطة، ما نسبته (0.001%)، ليصل عند مستوى (4520.45) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (17) مليونًا و(284) ألفًا و(826) ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة (15%)، مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (0.057%) عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (28.26) مليار ريال عُماني.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا (122.69) نقطة، ليقفل عند مستوى (10591.13) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (229) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (18) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (231) شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (254.40) نقطة ليقفل عند مستوى (26203.84) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (48) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر .

أسواق المال الإماراتية

تراجعت مؤشرات بورصات الإمارات حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.42% إلى 9496.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 1.23% إلى 5306.31 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بضغط من انخفاض أسهم دبي الإسلامي 0.12% وإعمار العقارية 1.20% وإعمار للتطوير 3.61%، والإمارات دبي الوطني 0.71%، وسالك 1.79%.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بدعم من تراجع أسهم أبوظبي الإسلامي 1.75%، وأبوظبي الأول 0.26%، وغذاء 7.60%، وأدنوك للغاز 0.60%.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر اليوم على انخفاض بمقدار (63.500) نقطة، ما نسبته (0.61%)، ليصل عند مستوى (10347.91) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (182) مليونًا و(945) ألفًا و(85) سهمًا، بقيمة (399) مليونًا و(387) ألفًا و(190.330) ريالًا قطريًا، نتيجة تنفيذ (18952) صفقة في جميع القطاعات.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام (116.70) نقطة، ما نسبته (1.46%)، ليبلغ مستوى (7893.43) نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة (0.91%)، ما يعادل (63.17) نقطة، ليصل عند مستوى (6849.74) نقطة من خلال تداول (193.3) مليون سهم.

وتراجع مؤشر السوق الأول بمقدار (135.81) نقطة، بنسبة (1.56%)، ليبلغ مستوى (8543.84) نقطة.

وفي موازاة ذلك خسر مؤشر (رئيسي 50) (91.85) نقطة بنسبة (1.33%)، لينهي تداولاته عند مستوى (6818.38) نقطة

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم على انخفاض بمقدار 21.42 نقطة ليصل عند مستوى 1.888.74 نقطة،في حين أنهى مؤشر البحرين الإسلامي تداولاته عند مستوى 773.42 نقطة بانخفاض قدره 19.46 نقطة.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و288 ألفًا و620 سهمًا بقيمة 666 ألفًا و119 دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ 106 صفقات.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة (0.26%)، لتنهي تداولاتها عند مستوى (2647.93) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (3.9) ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو (8.1) ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ (1965) صفقة