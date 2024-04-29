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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب توافق على مخصصات مشروع تنظيم الإعلانات بالطرق العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/2024.

وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.

كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.

وقررت لجنة الإسكان اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العام ، فيما أوصت اللجنة بسرعة إعتماد الهيكل التنظيمي.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومى مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات الطرق العامة الاجور

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