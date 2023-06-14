عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأولمبي الباجي التونسي مرشح للانضمام إلى الزمالك

صدى البلد

شهدت الأيام القليلة الماضية ترشيح  أحد وكلاء اللاعبين لأسم أسامة بوقرة مهاجم فريق الأولمبي الباجي التونسي لمسؤولي نادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض .

وسيقوم مسؤولو النادي بعرض الأمر على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لحسم موقفه من عدمه .

كان الزمالك استقر على رحيل البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق بنهاية الموسم الحالي 


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وفي سياق متصل حرص يوسف إبراهيم "أوباما"صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لنادي الحزم السعودي، على التواجد في تدريبات الأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصافحة أوباما، وشاهد اللاعب جانبا  من مران الفريق استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على أمور خططية خاصة، منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى.

وحرص أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة.

وبعدها خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

بلحاج يشارك في كل فقرات تدريب الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مشاركة المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط بشكل كامل في جميع فقرات التدريب  ، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشارك بلحاج في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي.

وانتظم بلحاج في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء بعد العودة من إسبانيا يوم الاثنين الماضي  بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة لتجهيزه قبل أن يشارك اليوم بشكل كامل في جميع فقرات المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

رغم التتويج القاري| 4 نجوم يتصدرون قائمة الراحلين عن الأهلي.. أحدهم مقابل مبلغ خيالي

ادفنوني معاها.. وصية محمد عادل قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه| شاهد

من حضر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

غياب أهله.. اللحظات الأولى لوصول جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف للمشرحة

ترشيحاتنا

الدولار والسلع والأسعار| السيسي يطمئن المصريين من الأبعادية بالبحيرة: "حالنا هيبقى أحسن"

قصة مروعة في الدقي.. لغز جثمان فتاة متحلل وبجوارها والدتها فاقدة الوعي

مدبولي: إنشاء محطة مياه أمطار منفصلة تماما عن الصرف الصحي بالإسكندرية

احتراق مسجدين خلال 24 ساعة فى دولة عربية.. ماذا يحدث

بتكلفة 73 مليار جنيه.. مدبولي: تنفيذ 132 ألف وحدة سكنية في الإسكندرية والبحيرة

مجانين.. رئيس بيلاروسيا يوجه رسالة خطيرة للدول الغربية وحلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود نصر 56 بالجيش الثاني الميداني

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

الصحة: الحركة مهمة لخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

مي فاروق: أنا وشيرين عبدالوهاب أصدقاء طفولة

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

مدمرة.. ظاهرة وراء نفوق الأسماك في بحر أمريكا/ فيديو جراف

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ