مهاجم الأولمبي الباجي التونسي مرشح للانضمام إلى الزمالك

شهدت الأيام القليلة الماضية ترشيح أحد وكلاء اللاعبين لأسم أسامة بوقرة مهاجم فريق الأولمبي الباجي التونسي لمسؤولي نادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض .

وسيقوم مسؤولو النادي بعرض الأمر على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لحسم موقفه من عدمه .

كان الزمالك استقر على رحيل البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق بنهاية الموسم الحالي



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وفي سياق متصل حرص يوسف إبراهيم "أوباما"صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لنادي الحزم السعودي، على التواجد في تدريبات الأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصافحة أوباما، وشاهد اللاعب جانبا من مران الفريق استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على أمور خططية خاصة، منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى.

وحرص أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة.

وبعدها خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

بلحاج يشارك في كل فقرات تدريب الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مشاركة المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط بشكل كامل في جميع فقرات التدريب ، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشارك بلحاج في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي.

وانتظم بلحاج في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء بعد العودة من إسبانيا يوم الاثنين الماضي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة لتجهيزه قبل أن يشارك اليوم بشكل كامل في جميع فقرات المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.