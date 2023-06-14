بتكلفة 73 مليار جنيه.. مدبولي: تنفيذ 132 ألف وحدة سكنية في الإسكندرية والبحيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، :" الإسكندرية والبحيرة تم تنفيذ فيهم عشرات الألوف من الواحدت السكنية 132 ألف وحدة تم تنفيذهم بـ 73 مليار جنيه.. ولكن المشروع الأهم الخاص بتطوير المناطق الغير أمنة في مدينة الإسكندرية".





فيما أكد “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر الوطنى للشباب ببرج العرب فى الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي“من أحد أهم المشروعات التي توسعت بها الدولة المصرية ولولاها لم نكن سنواجه الأزمة الحالية هي مضاعفة الطاقة التخزينية فى الصوامع”، موضحا: “البحيرة والإسكندرية كان لهما نصيب كبير فى تزويد سعة تخزينية من الصوامع تقدر بـ390 ألف طن”.

وتابع: “نسبة الفاقد من الشون كانت تصل إلى ما بين 35 و30%، إلا أن الصوامع أنقذت هذا الموقف وقامت بالتخزين، والدولة أيضا تقدم الخدمات التموينية للمواطنين ومشروع السيارات المتنقلة، وكان تركيزنا على خلق فرص عمل للشباب، والدولة استثمرت فى مجال التنمية الصناعية 14 مليار جنيه فى العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات اللصناعية على مستوي الإسكندرية والبحيرة”.