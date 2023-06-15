أهالى قرية الأبعادية الجديدة يوجهون الشكر للرئيس السيسي: طفرة وإعجاز

توجه محمد عبدالله شعبان، من أهالى قرية الأبعادية الجديدة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بالشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بالقرية وتطويرها، متابعا: ما يحدث من تطوير الآن لم أرى مثله لم منذ أن ولدت ولم نحلم بذلك.



واسترسل: تم تطوير المراكز والمجمع الزراعي ونقطة الاسعاف، وغيرهم من المجمعات الخدمية، متابعا: كل شئ أصبح متاح بأقل مجهود، وحاليا اطمنت على ابنى وأجيال كثيرة..وياريت كل قرى مصر يحصل فيها زي اللي حصل هنا.



وأوضح محمد مطاوع أحد أهالى القرية، أن ما حدث من تطوير، يخدم كافة أهالي دمنهور، متابعا: تطوير المستشفى كنت أتمناه منذ فترة وأصبحت كاملة الأجهزة وعلى أعلى مستوى.



وأكمل: الدولة لم تترك شئ لنتحدث عنه كما يعجز اللسان عن الكلام بسبب هذه الإنجازات، واللي حصل في القرية إعجاز.