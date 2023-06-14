زارها الرئيس.. منسقة حياة كريمة: تم تبطين ترعة الأبعادية وإنشاء كوبري الري

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، فقرة خاصة من داخل قرية الأبعادية، التي قام بزيارتها الرئيس السيسي، خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة.



وقالت نهى الوسيمي، منسق مركز دمنهور بمؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، إن القرى كانت تفتقر للخدمات والمرافق بشكل كبير، كانوا بحاجة إلى تطوير مركز الشباب والمبني الإداري، ومجمع الخدمات.

وأضافت "نهى الوسيمي" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قرية الإبعادية كانت تحتاج إلى مد وصلات مياه وآلياف ضوئية للاتصالات، متابعة: تم إنشاء 7 محطات رفع صرف صحي، لخدمة الوحدة المحلية لقرية الأبعادية.

واسترسلت: تم تبطين ترعة الأبعادية وإنشاء كوبري الري، متابعة: المواطنين لم يتصوروا أن يتم تطوير القرية..الناس كانت بتقول أعملوا أي حاجة".

وأكملت:" لدي ما يقارب من 500 متطوع داخل القرية..ووفرنا قافلات طبية بالمجان"، متابعة:" وفرنا ملتقي توظيفي وسد ديون الغارمين والغارمات".