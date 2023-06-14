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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفير تقاوي بنصف التكلفة لـ 100 ألف مزارع بـ 8 محافظات

ريمون رفعت
ريمون رفعت

قال ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن الهيئة تهتم بصغار المزارعين، وعليه تم إطلاق مبادرة "أزرع"، وتم إطلاقها خلال نوفمبر 2022.

 

وأضاف "ريمون رفعت" خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المبادرة تستهدف 100 ألف مزارع داخل 8 محافظات، بإجمالي 150 ألف فدان، ووفرت المبادرة تقاوي بنصف التكلفة، ومدارس حقلية وإرشادية، ودعم فني ومخصبات.


واسترسل: المزراع بدأ يشعر بمدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وذلك من خلال رفع سعر توريد القمح وتوفير الاحتياجات للمزارعين، متابعا: المزارع شعر بالانتماء بعد دعم الرئيس السيسي".

 

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل 500 ألف مزارع، بإجمالي مساحة تصل إلى مليون فدان، منوها بأن هناك محافظات جديدة ستدخل في إطار المبادرة، بحلول شهر 9.
 

الهيئة القبطية الإنجيلية التنمية الريفية الشاملة المزارعين الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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