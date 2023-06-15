"الجيش الملكي" يفوز خريبكة بهدف ويعزز صدارته للدوري المغربي

فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف مقابل لا شىء في مباراة جرت بينهما الليلة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في إطار مباريات الجولة الـ 27 من البطولة الاحترافية لكرة القدم في المغرب (الدوري الممتاز).



سجل هدف الجيش الملكي، رضا سليم في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.



بهذه النتيجة؛ رفع الجيش الملكي رصيده إلى 60 نقطة متصدرا البطولة، فيما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند 22 نقطة في المركز 16 والأخير.



وفي مباراة أخرى جرت على ملعب آدرار بمدينة أكادير، في إطار منافسات الجولة ذاتها، تعادل الوداد مع مضيفه حسنية اكادير، بدون أهداف.



بهذا؛ رفع الوداد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني؛ مبتعدا بثلاث نقاط عن الجيش الملكي (متصدر البطولة)، بينما رفع فريق حسنية أكادير رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر.