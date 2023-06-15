نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية.

وذلك للوقوف على موقف تسجيل المشروعات المشاركة على منصة المبادرة وحصر المشروعات المتقدمة بالفئات المختلفة والبالغ عددها ٢٢٩ مشروعًا حتى الآن .

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون مع أصحاب المشروعات الراغبين في التسجيل، والإجابة على كافة الاستفسارات، لضمان مشاركة أكبر عدد من المشروعات قبل الموعد النهائي للتقديم نهاية شهر يونيو الحالي.

وأشارت مجدي إلى تقديم كافة سبل الدعم والتنسيق لأصحاب للمشروعات من خلال اللجان الفرعية المُشكلة بالوحدات .