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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإعداد كاميرا الفلاجشيب.. تسريبات تكشف تفاصيل مهمة عن أوبو Find N3

Oppo Find N3
Oppo Find N3

تشير أحدث التسريبات على موقع ويبو Weibo الصيني، إلى أن هاتف أوبو Oppo Find N3 القابل للطي الجديد، سيدعم خاصية الشحن اللاسلكي وهى الأولى من نوعه في السلسلة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيجلب هاتف أوبو القابل للطي القادم Find N3، كاميرات خلفية من الدرجة الأولى وشاشات عرض كبيرة، وبطارية من الدرجة الأولى.

 

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مواصفات هاتف أوبو Oppo Find N3

وتبعا للمعلومات السابقة، سيحتوي هاتف أوبو Oppo Find N3 على شاشة داخلية أكبر بقياس 8 بوصات، وبدقة 2268 × 2440 بكسل تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويشاع أن هاتف أوبو Oppo Find N3، سيأتي مع شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، وسيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، وسيقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

وسيحزم هاتف أوبو Oppo Find N3، بطارية بسعة 4805 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، والشحن السلكي العكسي بقدرة 10 وات.

هاتف أوبو Oppo Find N3

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo Find N3، على كاميرا رئيسية بمستشعرIMX890 من سوني بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة IMX581 بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وسيحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل على شاشة الغلاف وبدقة 32 ميجابكسل على الشاشة الداخلية.

وسعنل هاتف أوبو Find N3، بواجهة المستخدم الجديدة من الشركة ColorOS 13، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، وسيتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصبع مدمج على الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن تعلن شركة أوبو عن هاتفها القابل للطي الجديد Oppo Find N3، في شهر أغسطس المقبل.

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