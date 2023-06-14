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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

11 جهازا من هواتف أوبو ستتلقى أندرويد 14.. شوف تليفونك بينها

أوبو
أوبو

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، معاينة الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد 14، والذي يجلب الكثير من التحسينات على نظام أندرويد 13 الحالي، من بينها تحسين استهلاك طاقة البطارية وتعزيز خصوصية المستخدم.

ومع قرب إطلاق نظام التشغيل أندرويد 14، أكدت شركة أوبو Oppo، على أن أحدث هواتفها جاهزة لاستقبال نظام Android 14، وتشمل قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على نظام التشغيل القادم من جوجل 11 هاتفا من الفئة المتوسطة والرائدة.  

 

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وشملت قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 14 من أوبو، 3 هواتف من سلسلة Find X، و4 من سلسلة Reno، و4 أجهزة من تشكيلة A.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من المقرر أن تحصل أجهزة أوبو المذكورة أدناه على نظام أندرويد 14، في كلا من دول بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا أولا، وقد تختلف الأجهزة المؤهلة والجدول الزمني المحدث للأجهزة من مناطقة لأخرى على مستوى العالم.

ويشار إلى أن شركة جوجل، أصدرت مؤخرا الإصدار التجريبي الثالث لمطوري أندرويد 14، ومن المحتمل أن يصل الإصدار النهائي من نظام التشغيل في شهر أغسطس المقبل.

وبمجرد طرح الإصدار النهائي من أندرويد 14، ستكون أجهزة جوجل Pixel أول من يحصل على التحديث، وبعد ذلك، ستقوم العلامات التجارية مثل أوبو Oppo وشاومي Xiaomi وسامسونج Samsung ومصنعي أندرويد الآخرين بطرحه لأجهزتها تدريجيا.

قائمة هواتف أوبو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

Oppo A78
Oppo A98
Oppo A77
Oppo A57
Oppo Reno7
Oppo Reno8
Oppo Reno8 T
Oppo Reno8 Pro
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X3 Pro

أندرويد 14 أوبو OPPO Android 14 هواتف أوبو

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