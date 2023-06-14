11 جهازا من هواتف أوبو ستتلقى أندرويد 14.. شوف تليفونك بينها

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، معاينة الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد 14، والذي يجلب الكثير من التحسينات على نظام أندرويد 13 الحالي، من بينها تحسين استهلاك طاقة البطارية وتعزيز خصوصية المستخدم.

ومع قرب إطلاق نظام التشغيل أندرويد 14، أكدت شركة أوبو Oppo، على أن أحدث هواتفها جاهزة لاستقبال نظام Android 14، وتشمل قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على نظام التشغيل القادم من جوجل 11 هاتفا من الفئة المتوسطة والرائدة.

وشملت قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 14 من أوبو، 3 هواتف من سلسلة Find X، و4 من سلسلة Reno، و4 أجهزة من تشكيلة A.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من المقرر أن تحصل أجهزة أوبو المذكورة أدناه على نظام أندرويد 14، في كلا من دول بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا أولا، وقد تختلف الأجهزة المؤهلة والجدول الزمني المحدث للأجهزة من مناطقة لأخرى على مستوى العالم.

ويشار إلى أن شركة جوجل، أصدرت مؤخرا الإصدار التجريبي الثالث لمطوري أندرويد 14، ومن المحتمل أن يصل الإصدار النهائي من نظام التشغيل في شهر أغسطس المقبل.

وبمجرد طرح الإصدار النهائي من أندرويد 14، ستكون أجهزة جوجل Pixel أول من يحصل على التحديث، وبعد ذلك، ستقوم العلامات التجارية مثل أوبو Oppo وشاومي Xiaomi وسامسونج Samsung ومصنعي أندرويد الآخرين بطرحه لأجهزتها تدريجيا.

قائمة هواتف أوبو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

Oppo A78

Oppo A98

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno7

Oppo Reno8

Oppo Reno8 T

Oppo Reno8 Pro

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro