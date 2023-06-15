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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب حقوق الإنسان: السيسي رد على مختلف القضايا بمؤتمر الشباب بشفافية ومصارحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على افتتاحات الرئيس السيسي لمجموعة من مشروعات حياة كريمة .

 

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وقال جمال التهامي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" جولة الرئيس السيسي أمس في محافظة البحيرة والإسكندرية كانت مثمرة بشكل كبير ".

 

 وأضاف جمال التهامي :"  الرئيس السيسي تحدث مع المصريين  في المؤتمر الوطني للشباب في كافة القضايا  بكل مصارحة ومكاشفة ".

 

وتابع جمال التهامي :"  المواطنون في قرية الأبعادية بالبحيرة شعروا  بالفرحة بسبب زيارة الرئيس السيسي لهم بعد تطوير حياة كريمة لقريتهم ".

 

 وأكمل جمال التهامي :" الرئيس السيسي رد على كافة الموضوعات التي تم طرحها في المؤتمر الوطني للشباب بإقناع ".

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