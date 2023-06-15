حزب حقوق الإنسان: السيسي رد على مختلف القضايا بمؤتمر الشباب بشفافية ومصارحة

علق المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على افتتاحات الرئيس السيسي لمجموعة من مشروعات حياة كريمة .

وقال جمال التهامي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" جولة الرئيس السيسي أمس في محافظة البحيرة والإسكندرية كانت مثمرة بشكل كبير ".

وأضاف جمال التهامي :" الرئيس السيسي تحدث مع المصريين في المؤتمر الوطني للشباب في كافة القضايا بكل مصارحة ومكاشفة ".

وتابع جمال التهامي :" المواطنون في قرية الأبعادية بالبحيرة شعروا بالفرحة بسبب زيارة الرئيس السيسي لهم بعد تطوير حياة كريمة لقريتهم ".

وأكمل جمال التهامي :" الرئيس السيسي رد على كافة الموضوعات التي تم طرحها في المؤتمر الوطني للشباب بإقناع ".