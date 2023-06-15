خالد الجندي: الموظف اللى يساعد الناس له أجر مجاهد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العشر الأوائل من ذى الحجة أيام مباركات ولها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى لما يقوم به العبد، خاصة فى مساعدة وقضاء حوائج الناس.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حضرتك موظف وبتقوم تساعد وتيسر على الناس اللى بيجوا لك، هيكون لك أجر الجهاد".



واستكمل: "فى عبادة تقيلة وميقدرش يعملها إلا أهل الله، والناس اللى لهم خاطر عند ربنا، دى عبادة أكثر من بلوغ الجبال، دى عبادة العفو، لو عاوز ربنا يغفر لك اعفو عن الناس وخلى أجرك على الله، اعف عن الناس فى هذه الأيام المباركات وهيكون أجرك كبير"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".



