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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مطالب بالتحقيق معها.. شيف مصرية تثير الجدل: اصطدت سمكة القرش وسلخته وطبخته

شيف اصطادت سمكة قرش
شيف اصطادت سمكة قرش للاكل

طبخت سمكة القرش، تصدرت شيف مصرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو يحمل سمكة قرش صغيرة التي قالت إنها اصطادتها وتركتها تموت من أجل تقطيعها وبيعها للأكل.

 

شيف اصطادت وطبخت سمكة القرش

وأظهر الفيديو الذي حمل عنوان "عندنا بناكل سمك القرش وعمر القرش ما اكلنا انا اصطادته وسلخته وطبخته طعمه خطير"، الشيف أماني الغزناوي وهي تقطع السمكة إلى أجزاء استعدادًا لطهيها.

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وكانت تبلغ سمكة القرش الصغيرة من العمر عامين فقط ولم يظهر لها بعد الأسنان الحادة، وقد أثار هذا الفيديو استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن مثل هذه الأفعال تسهم في تدمير البيئة البحرية وتهديد الأنواع المهددة بالانقراض. وطالبوا وزارة البيئة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع صيادي أسماك القرش الصغيرة.

وفيما يتعلق بالتحركات المتخذة، لم تصدر بعد أي بيانات رسمية من وزارة البيئة المصرية بخصوص هذه القضية، لكن العديد من الناشطين في مجال حماية البيئة يدعون إلى تشديد الرقابة على الصيد غير المشروع والأساليب الغير أخلاقية التي تؤدي إلى تدمير البيئة البحرية.

وكتب أحد المتابعين: “الناس بتعمل مخالفات قانونيه وتنشرها عادي وتتفاخر كمان بيه عادي جدا ولا اي حد خد باله اصلا”، وتابعت أخرى: “حرام أكله لأنه يأكل جيفه وبشر ازاي تاكليه وانتي عارفه كده بأي نفس”.

أسماك يتم صيدها بطرق غير مشروعة

 يتم صيد العديد من الأنواع بطرق غير مشروعة، وتختلف هذه الأنواع حسب منطقة الصيد والتشريعات المحلية. ومن بين الأنواع التي يتم صيدها بطرق غير مشروعة بشكل أكثر:

1- أسماك القرش: تعد أسماك القرش من أكثر الأنواع التي يتم صيدها بطرق غير مشروعة، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة لحومها وزيتها وزعانفها، ويتم صيدها بطرق مثل الصيد بالشباك العميقة والصيد بالخطافات والكرات السامة.

2- الأسماك العظمية الكبيرة: تشمل هذه الأنواع سمك التونا وسمك السلمون والبالم وغيرها، ويتم صيدها بطرق غير مشروعة مثل الصيد بالشباك غير المشروعة والصيد بالخطافات.

3- الأسماك المهددة بالانقراض: تشمل هذه الأنواع سمك الحوت الأزرق والحيتان والأسماك الكبيرة الأخرى، وتتعرض للصيد غير المشروع بشكل كبير، مما يهدد بشكل كبير استمرارية هذه الأنواع في المستقبل.

عقوبات تواجه الأشخاص الذين يصطادون بطرق غير شرعية

تختلف العقوبات التي يمكن أن تواجهها الأشخاص الذين يصطادون الأسماك بطرق غير مشروعة من بلد لآخر وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية. ومن بين العقوبات العالمية:

 الغرامات المالية، ويمكن أن تفرض على الصيادين الذين يصطادون الأسماك بطرق غير مشروعة غرامات مالية تصل إلى عدة آلاف من الدولارات، وذلك لتحفيزهم على اتباع القوانين والحد من الصيد الجائر.

 السجن، في بعض البلدان، يمكن أن يواجه الصيادون الذين يصطادون الأسماك بطرق غير مشروعة عقوبة السجن، ويمكن أن يصل طول العقوبة إلى عدة سنوات.

الحجز على المعدات: يمكن أن تقوم السلطات المحلية بحجز معدات الصيد التي يستخدمها الصيادون الذين يصطادون الأسماك بطرق غير مشروعة، وذلك لتقليل الأضرار التي يسببونها للبيئة البحرية.

الحظر عن الصيد، ويمكن أن يتم فرض حظر على الصيادين الذين يصطادون الأسماك بطرق غير مشروعة، وذلك لمنعهم من الصيد في المستقبل وتقليل الأضرار التي يتسببون بها للبيئة البحرية.

 الإغلاق المؤقت أو الدائم للمناطق البحرية: قد يتم إغلاق المناطق البحرية بشكل مؤقت أو دائم في حالة وجود صيد غير مشروع، وذلك لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التوازن البيئي.

الأسنان الحادة البيئة البحرية البحر الأحمر شيف اصطادت سمكة قرش

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